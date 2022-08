Essen (ots) - Essen. Die Chefin der Eon-Regionalgesellschaft Westenergie,Katherina Reiche, hat sich kritisch zum Einsatz von elektrisch betriebenenHeizlüftern in der Gaskrise geäußert. "Wirtschaftlich gesehen sind diese Gerätenicht die erste Wahl. Die Stromrechnung würde sich substanziell erhöhen", sagteReiche der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). "Und durchden Mehrbedarf an Strom sind lokale Überlastungen in den Stromverteilnetzengrundsätzlich nicht ausgeschlossen. Wenn jeder zweite der rund 20 MillionenHaushalte in Deutschland, die heute mit Gas heizen, gleichzeitig einenHeizlüfter von zwei Kilowatt einsetzen würde, käme auf das Stromsystem einezusätzliche Last von 20 Gigawatt zu, also etwa ein Viertel mehr im Vergleich zueinem Durchschnittstag." Die Essener Westenergie AG ist die größte deutscheEon-Regionalgesellschaft. Das Unternehmen mit fast 10.000 Beschäftigten vereinteigenen Angaben zufolge alle regionalen Aktivitäten des Konzerns in NRW,Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/5300459OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung