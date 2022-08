Nach starken Trendtagen sucht ein Index oft nach Orientierung. Diesen Eindruck hatte an am Donnerstag vom DAX. Denn erst am Mittwoch schlossen wir mit 2 Prozent Abschlag und bremsten diesen Trend an der 13.600er-Region ab.

Dort startete der Donnerstagshandel und formierte gleich eine Gegenbewegung. Der starke Abwärtstrendkanal brach erst einmal (Rückblick):

Er lieferte das erste Kaufsignal des Tages und vollzog dieses bis rund 13.700 Punkte. Dort bot sich eine erste Chance auf Gegenbewegung in Richtung der Mittwochstiefs an, die wir wir folgt handelten:

Der Druck nahm aber kaum merklich zu und bereits im Livetradingroom Richtung 11.00 Uhr zog der DAX wieder an. Den Ausgang des Trades habe ich Dir wieder hier als Video erstellt:

Immerhin hatten die US-Märkte am Mittwoch doch nicht am Tagestief geschlossen und zwischenzeitlich, direkt nach dem Protokoll der US-Notenbank Fed, dem FOMC Notes, noch das Gap-close erreicht.

Zur Mittagszeit gelang der Ausbruch über 13.700 und damit ein Impuls, der den Index bis 13.775 Punkte trug. Erst dort nahmen die Schwächesignale wieder zu und es kam zu einer Verarbeitung der Wirtschaftsdaten. Die Inflation notiert in Europa weiter auf einem historischen Niveau. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,9 Prozent.

An der Wall Street gab es zunächst leichte Kursabgaben. Sie führten zum Rücklauf an bekannte Marken, die wir dann am Nachmittag auf der Long-Seite handelten. Ein Auszug aus dem Wall Street Trading-Treff poste ich hier gern:

Falls Du mehr US-Trading LIVE erleben magst, hol Dir dazu hier alle Informationen ein.

Unterstützt wurde die Stärke zudem von mehreren US-Daten. Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im August überraschend stark aufgehellt und der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) stieg um 18,5 Punkte auf plus 6,2 Zähler. Nach 4 fallenden Notierungen dieses Index in Folge kam dies einem Aufatmen gleich.

Ein weiterer Punkt waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Sie fielen um 2000 auf 250.000, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte, während Analysten mit einem Anstieg gerechnet hatten.

Im DAX kam es damit noch zum Schlusskurs von 13.697 Punkten knapp unter der 13.700er-Marke. Das war ein Aufschlag und damit eine Gegenreaktion auf die Verluste vom Mittwoch:

Das Bild bei den Einzelwerten war gemischt und ausgeglichen:

Vor allem Infineon war im Gewinn, nachdem Cisco System positive Quartalszahlen und vor allem steigende Umsätze vermelden konnte.

In Summe bremste der DAX also an der gestern gezeigten Zone ab (Rückblick):

Damit wurde zumindest ein kleiner Teil der Mittwochsverluste ausgeglichen und ein neuer kleiner Aufwärtstrend etabliert der wie folgt aussieht:

Bricht heute auch der weitere Abwärtstrend, der sich über die gestrigen Hochs legen lässt?

Ideen zum Trading am Freitag

Das Dreieck im Xetra-Chart ist mein erster Impulsgeber. Zudem habe ich die Aufwärtstrendlinie nach dem Bruch an der 13.700 neu justiert und wie folgt angelegt:

Im Nachthandel gab es einen kleinen Rücklauf bisher. Vergleicht man diesen Aufwärtstrend mit den Notierungen im Endloskontrakt, wäre noch etwas Platz und zwar recht genau bis zu den Vortagestiefs:

Dort ist dann widerum die Unterstützungszone zu finden, die wir schon besprachen.

Kombiniere ich nun beide Dinge, also kurzfristige Abwärtstendenz und potenzielle Unterstützungszone, ergibt sich diese Grundlage für den Handelsauftakt:

Somit haben wir einen spannenden Tag vor uns. Inklusive dem Austausch im Livestream auf Twitch ab 8.15 Uhr natürlich.

Auf meinem YouTube-Kanal als Videobesprechung ganz interaktiv werden die Marken auch noch einmal Thema sein ab 8.00 Uhr, die Aufzeichnung ist danach dort verfügbar.

Im Livetradingroom spreche ich dann ab 10.00 Uhr wieder mit Marcus Klebe über Währungen, Gold, Quartalszahlen von gestern Abend und weitere Themen. Zudem geben wir einen Ausblick auf die heutigen Zahlen und Reaktionen zum Start der Wall Street.

Dabei sind folgende Unternehmen an der Wall Street wichtig:

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es natürlich auch heute wieder.

Wir blicken am Morgen auf die Erzeugerpreise aus Deutschland 8.00 Uhr und 10.00 Uhr auf die Leistungsbilanz der Eurozone.

Aus den USA stehen keine Daten an, nur vor Handelsende an der Wall Street die wöchentlichen CFTC Daten zu Gold, Öl und dem S&P500 am Futuremarkt.

Alle Termine des Tages sind in dieser Liste mit Prognosen vermerkt:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

