Im übergeordneten Bild erfolgt das Kurswachstum in Stufen, wo Seitwärtsentwicklungen von Aufwärtstrends abgelöst werden und vice versa. Seit Juni 2021 verharrt der Kurs von Nestlé in so einer Seitwärtsrange. Die Kursentwicklung hat in größerem zeitlichem Abstand die Supportzone bei 109,80 CHF fünfmal getestet. Der letzte Test erfolgte Mitte Juni 2022, wobei der Kurs bis zur Kernunterstützung bei 105,78 CHF durchbrach. Die Marke bei 102,78 CHF bildete gleichzeitig ein partielles Tief, auf dessen Basis sich die Notierung wieder um rund 11 Prozent nach oben entwickelt hat. Aktuell wird der Widerstand bei 116,68 CHF getestet. In einem möglichen Szenario sollte sich der Kurs wieder in Richtung All Time High in Bewegung setzen. Nestle wird nämlich trotz der schwierigen geopolitischen Lage den operativen Umsatz für 2022 laut eigenen Angaben zwischen 7 und 8 Prozent steigern. Die operative Gewinnmarge wird bei 17 angepeilt.

Nestle S.A. (Tageschart in CHF) Tendenz: