FRANKFURT (dpa-AFX) - Die moderate Vortageserholung hat sich für den Dax am Freitag als Strohfeuer erwiesen. Der deutsche Leitindex fiel in den ersten Minuten auf Xetra wieder zurück. Mit einem Minus von zuletzt 0,41 Prozent auf 13 641,60 Punkte zeichnet sich gegenwärtig ein Wochenverlust von 1,1 Prozent ab. In den vergangenen vier Wochen hatte das Barometer allerdings jeweils zugelegt und sich deutlich erholt. Die runde Marke von 14 000 Punkten, an die der Dax vor wenigen Tagen noch dicht herangerückt war, gerät nun weiter in die Ferne.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitagmorgen um 0,61 Prozent auf 27 363,15 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,4 Prozent tiefer.

Die hohe Inflation und die Sorgen vor steigenden Zinsen bleiben einer der Hauptbelastungsfaktoren für den Aktienmarkt. Genährt wurde diese Furcht am Morgen von deutlich stärker als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen in Deutschland. Sie stiegen in Rekordtempo. Es war der stärkste Preisschub seit Beginn der Erhebungen 1949. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./ajx/jha/