First Tin Plc startet die DFS für Tellerhäuser

19. August 2022 – First Tin Plc ("First Tin" oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ ), ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien startet ihre endgültige Machbarkeitsstudie ("DFS") für ihre Zinnlagerstätte Tellerhäuser in Sachsen, Deutschland.

Das renommierte deutsche Beratungsunternehmen DMT GmbH & Co. KG ("DMT") wurde mit der Durchführung der DFS bei Tellerhäuser beauftragt. DMT hat sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern weltweit, darunter Kanada, Chile, Peru, Schweden, die Türkei und Kasachstan, umfangreiche Erfahrungen gesammelt.

Zu den Kunden von DMT gehören Handelsbanken, private Bergbauunternehmen, Hilfsorganisationen, internationale Regierungsstellen, Anwälte, Versicherer und große Finanzierungsinstitutionen wie die Weltbank, DFID, TACIS, UN, PHARE, ADB, EBRD und NROs.

Die Studie soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden.

Thomas Bünger, CEO von First Tin, sagte: "Die DFS ist ein weiterer wichtiger Arbeitsschritt für First Tin, da wir darauf abzielen, das Weltklasse-Projekt Tellerhäuser schnell in Produktion zu bringen, um Europa eine nachweislich gesicherte Zinnproduktion mit ESG-Zertifikaten zu bieten. DMT verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der wirtschaftlichen Bewertung zahlreicher Bergbauprojekte weltweit. Wir freuen uns darauf, während der Erstellung der DFS, die im nächsten Jahr abgeschlossen werden soll, Updates zu liefern. Parallel dazu führen wir sowohl in Australien als auch in Deutschland umfangreiche Bohrprogramme durch, um zusätzliche Zinnmineralisierungen in beiden Ländern zu definieren, und wir verfügen über die notwendigen finanziellen Mittel, um all diese wertsteigernden Maßnahmen durchzuführen.

Nachfragen: