Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 22,50

Analyst: Tim Kruse, CFA



Nach Startschwierigkeiten: Expansionsaktivität im Galopp

Pferdewetten.de hat am Montag H1-Zahlen vorgelegt, die etwas unter unseren Erwartungen lagen. Das Jahr 2022 ist durch die laufende Umstellung auf die eigene Sportwetten-Plattform jedoch als Übergangsjahr zu sehen.

Umsatz und Ergebnisentwicklung durch Umstellungsprozess geprägt: Der Umsatz (Net Gaming Revenue) lag zum Halbjahr mit 7,8 Mio. Euro 1,9% unter dem Wert des Vorjahres. Das historisch umsatz- und ergebnisstarke Segment der Pferdewette zeigte sich in der ersten Jahreshälfte 2022 erneut als robust, erwirtschaftete ein EBIT in Höhe von knapp 2,5 Mio. Euro und konnte damit beinahe die Verluste aus der Sportwette (EBIT: -2,5 Mio. Euro) kompensieren (Konzern-EBIT: -54 TEUR; vs. H1/21: 1,6 Mio. Euro). Für die Equity Story ist die weitere Entwicklung im Bereich Sportwette essenziell, sodass im Folgenden auf die wesentlichen Aspekte detailliert eingegangen wird.

Ausbau der Sportwetten-Plattform im Fokus: Im Juni wurde die neue SportwettenPlattform erfolgreich implementiert und produktiv geschaltet. Diese wurde vor dem Hintergrund nicht zufriedenstellender Margen durch die Nutzung einer externen Softwarelösung im Rahmen eines Joint-Ventures entwickelt. Das neue Partnerunternehmen verfügt über langjährige Branchenexpertise und hat in der Vergangenheit bereits Volumina von deutlich mehr als 500 Mio. Euro p.a. (stationär und online) abgewickelt, was im Hinblick auf eine langfristige Zusammenarbeit positiv stimmt. Die aus der vertikalen Integration erwartete Margenverbesserung in der Online-Sportwette zeichnete sich nach Aussagen des Managements bereits in den ersten Wochen nach Livegang ab. Das H2 wird nun voll im Fokus des Aufbaus der stationären Aktivitäten stehen. Aktuell sind vier von sechs bewilligten Standorten geöffnet, 16 zusätzliche Genehmigungsanträge liegen den Behörden vor, 24 Standorte werden derzeit für die Antragstellung vorbereitet und 14 weitere Läden sind aktuell im Due-Dilligence-Prozess.



