Die Energiekrise eskaliert weiter: massiv steigende Gaspreise und Strompreise gefährden die deutsche Industrie - daher sollte Nord Stream 2 frei gegeben werden, wie nun auch der FDP-Politiker Kubicki fordert. Wie dramatisch die Lage ist, zeigen die heute veröffentlichten deutschen Erzeugerpreise mit einem Anstieg von +5,3% zum Vormonat und +37,2% zum Vorjahresmonat: solche Kostensteigerungeen können viele Unternehmen nicht dauerhaft durchhalten - und wenn die Kosten an die Konsumenten weiter gereicht werden, schlittern wir ohnehin in eine Rezession. Wäre die Genehmigung von Nord Stream 2 ein "politischer Gesichtsverlust"? Möglich. Aber die so heftig gestiegenen Gaspreise sind es, die Putin am meisten helfen und uns am meisten schaden. Insofern wäre es ein guter Schachzug, Putin beim Wort zu nehmen und damit die Gaspreise nach unten zu kriegen..

1. Der S&P 500 korrigiert – Sind die Bären wirklich schon zurück?

2. Erzeugerpreise im Juli mit höchstem Anstieg seit 1949

