JEFFERIES stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Analyst Giles Thorne verwies in einer ersten Reaktion am Freitag darauf, dass die Lieferando-Mutter ihre Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood für bis zu 1,8 Milliarden Euro verkaufen wolle. Vor einem Jahr noch habe Just Eat eine Offerte von 2,3 Milliarden Euro abgelehnt, merkte er an. Allerdings erscheine der jetzige Verkaufspreis angesichts der stark gesunkenen Bewertung von Just East auch recht hoch. Unter dem Strich hätte der Konzern die Beteiligung zwar wohl lieber behalten, der finanzielle Vorteil des Deals sei angesichts der Verschuldung aber wohl zu groß gewesen, um ihn zu ignorieren./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 02:31 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 02:31 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +24,52 % auf 20,80EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Just Eat Takeaway.com

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42,50

Kursziel alt: 42,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m