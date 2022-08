DAX – Inflationsdruck bleibt hoch

Nachdem der Deutsche Aktienindex in dieser Woche an der 14.000er Marke abgeprallt ist, stehen die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung. Zu stark war der Verkaufsdruck am Mittwoch, so dass viele Anleger wahrscheinlich erst noch ein paar Tage abwarten und die Situation beobachten wollen, bevor sie wieder einsteigen.

