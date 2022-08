WARBURG RESEARCH stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hella nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts von 60 auf 67 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe für das neue Geschäftsjahr ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum prognostiziert, lobte Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verglichen mit dem erwarteten Wachstum der weltweiten Produktion bedeute dies eine anhaltende überdurchschnittliche Entwicklung, die durch den in den letzten Jahren aufgebauten hohen Auftragsbestand der Firma gestützt werde./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 00:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 00:15 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HELLA Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,95 % auf 68,95EUR erreicht.



