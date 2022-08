NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Nachdem die Handelsaktivitäten der Kunden des Online-Brokers zuletzt angesichts hoher Inflation und weggefallener Corona-Einschränkungen zurückgegangen ist und der Boden nicht unbedingt schon erreicht sein müsse, seien die Chancen auf eine Wende mittlerweile in der Tendenz größer als die Risiken, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 06:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2022 / 19:00 / ET

Die flatexDEGIRO Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,83 % auf 10,49EUR erreicht.