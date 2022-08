Während der Bitcoin-Kurs weiterhin taumelt, überflügelt der Konkurrent Ether den Markt: Obwohl die Kryptowährung heute um mehr als sechs Prozent an Wert verloren hat, hat sich der Kurs seit seinem Tiefstand von 880.93 US-Dollar am 19. Juni mehr als verdoppelt. Der Bitcoin verzeichnet hingegen lediglich einen Kursanstieg von knapp einem Drittel seit seinem Juni-Tiefstand von 17,601 US-Dollar.

Die gegensätzliche Entwicklung der beiden Kryptowährungen hat vor allem einen Grund: Das große Update in der Ethereum-Blockchain, das unter dem Titel "The Merge" – zu deutsch: die Verschmelzung – läuft. Voraussichtlich am 15. September wird das System von Proof of Work (Mining) auf Proof of Stake (Staking) umgestellt. “Das Ethereum-Upgrade ist derzeit so ein einflussreiches Narrativ in der Krypto-Community, dass Ether Bitcoin trotz Krise überflügelt hat”, teilte Antoni Trenchev, Mitgründer der Krypto-Trading-Plattform Nexo, CNBC mit. “Eine Blockchain, die sich als energieeffizient verkauft, wird die Massen immer für sich gewinnen. Das erklärt Ethers Überholspur bereits vor dem Merge.”