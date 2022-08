Nun versilberte der Investor, der vor allem bei jungen Anlegern als Vorbild gilt, seinen Einsatz durch den Verkauf von Millionen Aktien über seine Investmentfirma RC Ventures. Laut einer Eingabe bei der US-Börsenaufsicht SEC wurden etwa am Dienstag und Mittwoch Papiere zu Preisen von 18,68 und 29,21 US-Dollar veräußert, am Freitag wurde die Aktie vorbörslich zeitweise bereits zu Kursen von 7,55 Dollar gehandelt./tav/mis

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Ausstieg des Investors Ryan Cohen setzt den Aktienkurs des US-Einzelhändlers Bed Bath & Beyond auch am Freitag massiv unter Druck. Vorbörslich gab das Papier zuletzt mehr als 40 Prozent nach, nachdem die Aktie bereits am Donnerstag rund ein Fünftel an Wert verloren hatte.

