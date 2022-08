In dem nachrichtenarmen Handel sorgten Just Eat Takeaway mit einem Kurssprung für Abwechselung - die Aktien schnellten um über 30 Prozent nach oben. Der Verkauf der Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood dämpfte die Sorgen der Investoren in puncto Finanzen des Essenslieferdienstes merklich. Die Lieferando-Mutter bekommt für ihre iFood-Beteiligung eine Summe von 1,5 Milliarden Euro. Hinzu kommen kann eine leistungsabhängige Komponente von bis zu 300 Millionen. Mit dem Geld will Just Eat Takeaway die Bilanz stärken und sich für anstehende Darlehensrückzahlungen wappnen.

Die Märkte präsentierten sich angesichts der konjunkturellen Risiken verhalten. "Die Risikoaversion ist erhöht und die Renditeaufschläge südeuropäischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen haben sich zuletzt wieder ausgeweitet", beschrieben die Volkswirte der Helaba die Lage. "In Europa bleibt das Thema Rezession auf der Tagesordnung", stellte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect fest. "Die weiter stark anziehenden Energiekosten dürften in den kommenden Handelsmonaten sowohl auf der Inflations- als auch der Kostenseite bei den Unternehmen durchschlagend wirken."

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten haben sich am Freitag zurückgehalten. In einem unspektakulären Handel verlor der EuroStoxx 50 am späten Vormittag 0,3 Prozent auf 3764,74 Punkte. Der französische Cac 40 gab um 0,28 Prozent auf 6539,13 Punkte nach, während der britische FTSE 100 mit 0,16 Prozent auf 7553,52 Punkte leicht zulegte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer