Mehr Gesundheit durch digitale Reformen Digitalisierung des usbekischen Gesundheitssektors - KfW unterzeichnet Vertrag über 50,5 Mio. EUR

Frankfurt am Main



- Effizientere Versorgung der Bevölkerung durch digitale Datenaufbereitung und

Verwaltungsprozesse

- Langfristig nachhaltigere Finanzierbarkeit des usbekischen Gesundheitssektors



Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (BMZ) hat die KfW einen Finanzierungsvertrag mit dem usbekischen

Gesundheitsministeriums über ein zinsverbilligtes Darlehen in Höhe von 45 Mio.

EUR und einen Zuschuss in Höhe von 5,5 Mio. EUR unterzeichnet. Dabei geht es

darum, digitale Reformen zur Verbesserung der Qualität und Effizienz von

Gesundheitsdienstleistungen für die usbekische Bevölkerung zu unterstützen.

Diese Reformen umfassen Maßnahmen zur Einführung einer nationalen

Gesundheitsplattform zur digitalen Datenaufbereitung für den verbesserten

Datenaustausch und eine Optimierung der digitalen Infrastruktur des

Gesundheitsmanagements und seiner Verwaltungsprozesse.