Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 19.08.2022

Kursziel: EUR12,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



Zusammenfassung:

Das EBITDA des ersten Halbjahres 2022 lag aufgrund von Abschreibungen im Zusammenhang mit der Reduzierung von COVID-19-Impfstoffbestellungen aus EU-Mitgliedstaaten unter unserer Prognose. Die Verkäufe der Reiseimpfstoffe Ixiaro und Dukoral erholen sich jedoch rasch, da sich der internationale Reisemarkt wieder erholt, und letzte Woche gaben Valneva und Pfizer den Beginn der Phase-3-Studie für ihren Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 bekannt. Valneva geht außerdem davon aus, dass die Einreichung einer Biologics License Application (BLA) bei der FDA für den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Darüber hinaus gab Valneva während der Präsentation der Halbjahresergebnisse ein Update zu zwei Impfstoffkandidaten im Frühstadium, die das Unternehmen vorantreibt. Das Management geht davon aus, dass der präklinische Wirksamkeitsnachweis für VLA1554 (Humanes Metapneumovirus) bis Ende des Jahres erbracht wird, während sich ein weiterer präklinischer Kandidat, VLA2112 (Epstein-Barr-Virus), derzeit in einer späten Evaluierungsphase befindet. Eine Studie von Bjornevik at al., die Anfang des Jahres in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde, legt nahe, dass EBV die Hauptursache für Multiple Sklerose ist, wobei eine kürzlich erfolgte EBV-Infektion das Risiko, an Multipler Sklerose zu erkranken, um das 32-fache erhöht. Aufgrund ihres präklinischen Status beziehen wir diese Impfstoffkandidaten jedoch noch nicht in unser Bewertungsmodell ein. Wir haben unser Kursziel von EUR12,50 auf EUR12,00 gesenkt, da wir unsere Umsatzprognosen für den COVID-19- Impfstoff gesenkt haben und auch die Verkäufe des Impfstoffs Ixiaro (gegen Japanische Enzephalitis) an das US-Verteidigungsministerium in den Jahren 2022 und 2023 geringer ausfallen als zuvor angenommen. Wir stufen die Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen zurück.



Rating: Hinzuf

Analyst: