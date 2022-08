Ölpreise geben kurz vor dem Wochenende deutlich nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gesunken. Bis zum Mittag weiteten sie die leichten Verluste aus dem frühen Handel aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 94,94 US-Dollar. Das waren 1,65 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,58 Dollar auf 88,92 Dollar.

Auch auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen deutlich nach unten. So ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee seit Montag um mehr als zwei Dollar gefallen. Zeitweise rutschte der Brent-Preis bis auf 91,51 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit etwa einem halben Jahr.