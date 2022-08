SAS streicht knapp 1600 Herbst-Flüge in Europa

Die SAS Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,11 % auf 0,065EUR erreicht.

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Nach dem Pilotenstreik im Sommer streicht die angeschlagene skandinavische Fluglinie SAS im Herbst knapp 1600 Flüge in Europa. Vier Prozent von 39 000 Flügen seien betroffen, bestätigte eine SAS-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag auf Anfrage. "Die betroffenen Passagiere sind schon informiert und auf andere Flüge umgebucht worden." Die Ausfälle beträfen weder die Herbstferien noch Charterflüge, sagte die Sprecherin.

