Bayer zeigt weiter Schwäche - Neue Short-Chance

Am Vortag hieß es im Insight: "Wahrscheinlich werden die Titel nur kurz ansteigen und in der Folge wieder abgeben und das Tagestief bei 53,21 Euro nach unten durchbrechen." Das hat soweit gepasst, ein echter Kursrutsch ist aber noch ausgeblieben. Zudem wurde die Short-Position leicht im Gewinn bei 54,00 Euro ausgestoppt. Es bietet sich eine weitere Short-Position an im Bereich um den 10er-EMA an.

Trading-Strategie: