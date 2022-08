"Die Rallye, die den Bitcoin zurück auf 25.000 US-Dollar gebracht hat, hat erheblich an Schwung verloren, und das könnte den Preis stärker belasten", sagte Craig Erlam, leitender Marktanalyst bei Oanda, in einer Notiz. "Eine Bewegung unter 22.500 US-Dollar könnte darauf hindeuten, dass die Rallye vorerst zu Ende ist. Von dieser Marke ist die nach Marktkapitalisierung wertvollste Kryptowährung nun deutlich entfernt.

Der Bitcoin ist um mehrere Prozentpunkte eingebrochen und auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Wochen gefallen. Auch andere Coins verloren an Wert. Sind Gewinnmitnahmen schuld an dem Absturz?

Plötzliches Krypto-Beben Bitcoin und Co. crashen: Von Rallye keine Rede mehr – Was ist da los?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer