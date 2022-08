Britt Bergen wird Consultant bei Spencer Stuart

Frankfurt am Main (ots) - Für die Beratung in den Bereichen Prozessindustrie und

Supply Chain verstärkt sich die international führenden Executive-Search- und

Leadership Beratung Spencer Stuart ab sofort mit Britt Bergen. Die

Deutsch-Finnin verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der internationalen

Rekrutierung und Beratung von Führungskräften in der Industrie allgemein sowie

im Chemie-/Prozesssektor. Zusätzlich berät sie Unternehmen bei der

Führungskräftesuche im Bereich Sustainability / ESG.



Bergen ist seit neun Jahren bei Spencer Stuart tätig, zuletzt als Senior

Associate für die Industrial Practice in Frankfurt sowie Stockholm. "Die gesamte

Prozessindustrie befindet sich gerade in einer grundlegenden Transformation. So

bedarf es gerade in diesen Sektoren visionärer, tatkräftiger Führungskräfte, die

diese Transformation erfolgreich führen können", sagt Ralf Landmann,

Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland. "