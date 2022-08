Tanium erweitert die Zusammenarbeit mit Microsoft und tritt der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) bei

München (ots) - Tanium (https://www.tanium.de/) , der branchenweit erste

Anbieter von Converged Endpoint Management (XEM), gab heute bekannt, dass das

Unternehmen für den Beitritt zur Microsoft Intelligent Security Association

(MISA) (https://www.microsoft.com/en-us/security/business/intelligent-security-a

ssociation) nominiert wurde. MISA ist ein Ökosystem unabhängiger

Softwareanbieter und Anbieter von Managed Security Services (MSSPs), die ihre

Lösungen in die Sicherheitstechnologie von Microsoft integriert haben. So kann

Kunden geholfen werden, um sich besser gegen immer raffiniertere

Cyberbedrohungen zu schützen.



Da hybrides Arbeiten und eine voranschreitende digitale Transformation die

IT-Ressourcen und Angriffsflächen von Unternehmen vergrößern, profitieren Kunden

von der Zusammenführung von Sicherheitsplattformen. So kann eine nahtlosere

Sicherheit, erhöhte Leistung und Automatisierung geboten werden, ohne unnötige

Komplexität und "Alarm-Müdigkeit".