Krankheitstage erreichen Rekordhöhe - was Arbeitgeber jetzt tun sollten (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Fehltage auf Seiten der Arbeitnehmer waren im ersten Quartal

dieses Jahres mit durchschnittlich 4,75 Tagen so hoch wie nie - ähnlich sieht es

bei psychischen Erkrankungen aus. "Eine wesentliche Ursache für die hohe Anzahl

an Krankheitstagen ist die Unternehmenskultur. Wissenschaftliche Studien in

Zusammenarbeit mit unserem Beirat Prof. Dr. Volker Nürnberg haben gezeigt, dass

ganzheitliche Gesundheits-Benefit-Systeme den Gesundheitsstand von Arbeitnehmern

nachweislich verbessern", erklärt Randolph Moreno Sommer.



"Der Ausfall von Mitarbeitern kann über einen längeren Zeitraum zum echten

Problem werden. Dabei gibt es für Arbeitgeber zahlreiche Möglichkeiten, ihre

Arbeitnehmer gesundheitlich zu unterstützen", führt Randolph Moreno Sommer

weiter aus. Er ist Geschäftsführer von FAIRFAMILY und hat mit über 250 Betrieben

Gesundheitskonzepte entwickelt. In diesem exklusiven Artikel verrät er, was

Arbeitgeber jetzt tun sollten, um Krankheitstage zu reduzieren.