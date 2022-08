Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eschborn (ots) - Reduzierte Gaslieferungen aus Russland, steigendeEnergiepreise, und das Inkrafttreten des europäischen Notfallplans: DieVersorgungskrise spitzt sich zu, Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Um dieEnergieversorgung im kommenden Winter und darüber hinaus sicherzustellen, plantdie Bundesregierung bereits eine Reihe neuer Regelungen. Für mehrEnergieeffizienz im Gebäude lohnt sich schon jetzt ein Blick in denHeizungskeller. Denn: 55 Prozent aller Heizungsanlagen in Deutschland sind älterals 15 Jahre und werden nicht regelmäßig gewartet. Zu diesem Ergebnis kambereits das 2018 bis 2021 vom Bundeswirtschaftsministerium geförderteForschungsprojekt "BaltBest" (https://www.energieeffizient-wohnen.de/baltbest)*, an dem Techem beteiligt war und das den Einfluss der Betriebsführung auf dieEffizienz von Bestandsheizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern untersuchte. UmEnergie zu sparen, braucht es nicht immer gleich ein Anlagentausch. EinHeizungscheck, wie der Techem HeizungsCheck Plus, legt Optimierungspotenzialeoffen und gewährleistet die sparsame, umweltschonende Funktion der gesamtenHeizungsanlage. Techem, ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltigeGebäude, zeigt, wie sich durch das geringinvestive Prüfverfahren Energie undKosten sparen lassen.Bevor der Winter kommt - Vier Vorteile eines Heizungschecks:1- Energie sparen durch optimierten AnlagenbetriebLediglich jede fünfte Heizungsanlage in Deutschland ist optimal eingestellt unddimensioniert. Dies führt dazu, dass knapp 80 Prozent aller Anlagen inMehrfamilienhäusern zu hoch eingestellt sind und mehr als 40 Prozent im Sommersowie im Winter durchlaufen. In der Praxis bedeutet ein solch ineffizienterAnlagenbetrieb einen rund 10 Prozent höheren Energieverbrauch. Ein Heizungscheckgibt Auskunft darüber, wie effizient eine Anlage läuft und ob energetischeVerbesserungen möglich sind. Wärmeerzeuger und smarte Thermostate solltenbestenfalls optimal aufeinander abgestimmt sein. Nur wenn das gewährleistet ist,kann die Heizung effizient arbeiten.2 - Kosten senken durch geringeren VerbrauchLaut einer aktuellen Prognose des Techem Research Institute on Sustainability(TRIOS) werden die Heizkosten für eine durchschnittliche, 70 m² große Wohnung2022 gegenüber 2021 um bis zu 61 Prozent für Öl und 77 Prozent für Gas steigen.Da 85 Prozent der Energiekosten im Haushalt auf den Wärme- und Wasserverbrauchentfallen, können optimierte Heizungsanlagen einen erheblichen Beitrag zurKosteneinsparung für Vermietende und Mietende leisten. Durch einen effizienteren