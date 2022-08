ROUNDUP: Just Eat Takeaway verkauft iFood-Anteil für bis zu 1,8 Milliarden Euro

AMSTERDAM - Angesichts fälliger Schuldentilgungen hat die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway ihre Beteiligung an iFood nun doch verkauft. Der 33 Prozent große Anteil am brasilianischen Essenslieferdienst solle für bis zu 1,8 Milliarden Euro an die Beteiligungsgesellschaft Prosus gehen, teilten die Niederländer am Freitag in Amsterdam mit. Nach dem Kursrutsch in der Branche ist das Management damit genügsamer geworden. Vor einem Jahr hätte das Unternehmen noch eine halbe Milliarde mehr erzielen können. Investoren sind dennoch erleichtert. An der Börse in Amsterdam sprang die Just-Eat-Takeaway-Aktie am Freitag um fast 30 Prozent auf 21,55 Euro hoch.

