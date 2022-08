Jemincare gibt exklusive Lizenzvereinbarung mit Genentech zur Entwicklung und Vermarktung neuartiger oraler Androgenrezeptor-Degrader bekannt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Jemincare, ein führendes Pharmaunternehmen aus

China, gab heute bekannt, dass es und seine hundertprozentige

Tochtergesellschaft Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd. eine exklusive

weltweite Lizenzvereinbarung mit Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) und

Genentech, einem Mitglied der Roche-Gruppe, für die Entwicklung und Vermarktung

ihres Androgenrezeptor-Degraders JMKX002992 abgeschlossen haben.



Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält Genentech eine exklusive Lizenz für die

Entwicklung und weltweite Vermarktung des Degraders und trägt die Kosten für die

Entwicklung und Vermarktung vollständig selbst. Im Gegenzug wird Genentech

Jemincare 60 Mio. US-Dollar im Voraus zahlen. Jemincare hat auch Anspruch auf

zusätzliche Zahlungen in Höhe von bis zu 590 Mio. US-Dollar, wenn bestimmte

entwicklungs-, regulierungs- und umsatzbasierte Meilensteinziele erreicht

werden. Jemincare ist auch berechtigt, gestaffelte Lizenzgebühren auf den

Nettoumsatz zu erhalten.





JMKX002992 ist ein neuartiger oraler Degrader des Androgenrezeptors, einesbestätigten Krankheitstreibers bei Prostatakrebs. JMKX002992 hat das Potenzial,Patienten mit Prostatakrebs zu behandeln, die Resistenzen gegen aktuelleTherapien entwickelt haben."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Roche, einem der weltweit führendenPharmaunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigstenKrankheitsbereiche bietet, und Genentech, einem weltweit führenden Innovator inder Onkologie. Wir vertrauen darauf, dass diese Partnerschaft die Entwicklungund potenzielle Kommerzialisierung von JMKX002992 zum Wohle der Patientenerheblich verbessern und beschleunigen könnte. Dies ist unsere dritte innovativeTherapie, bei der wir weltweit Partnerschaften eingehen. Wir sind stolz aufdiese Leistung innerhalb von nur vier Jahren seit der Gründung unseresF&E-Zentrums. Jemincare wird auch weiterhin unser Engagement zum Wohle derPatienten mit innovativen Lösungen umsetzen", so Hong Liang, Präsident derJemincare Pharmaceutical Group."Prostatakrebs ist nach wie vor die häufigste Todesursache bei Männernweltweit", erläutert James Sabry, Global Head von Roche Pharma Partnering."Bestimmte Formen von Prostatakrebs können besonders schwer zu behandeln sein.Der neuartige orale Androgenrezeptor-Degrader von Jemincare wird unsereBemühungen zur Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mitfortgeschrittenem Prostatakrebs ergänzen."Informationen zu JemincareJiangxi Jemincare Group Co., Ltd. ist ein führendes pharmazeutisches Unternehmenaus China. Jemincare wurde 1999 gegründet und ist hauptsächlich in derpharmazeutischen Industrie tätig. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.000Mitarbeiter, die sich der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung vonTherapeutika in den strategischen Bereichen Onkologie, Nephrologie,zerebro-kardiovaskuläre Erkrankungen, Infektionsschutz, Analgetika,Atemwegserkrankungen und Pädiatrie widmen. Shanghai Jemincare PharmaceuticalCo., Ltd. ist das F&E-Zentrum der Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. ShanghaiJemincare hat sich mittlerweile zu einem starken Akteur mit rund 500Wissenschaftlern entwickelt und verfügt über drei Innovationszentren: SmallMolecule Innovative Center, Biologics Innovation Center und TechnologyInnovation Center. Das Androgenrezeptor-Degrader-Programm wurde vom SmallMolecule Innovation Center entwickelt, das mehr als 10 Programme in der IND-oder IND-vorbereitenden Phase und 3 Programme in der klinischen Phase hatte. Fürweitere Informationen besuchen Sie bitte www.jemincare.comPressekontakt:Jemincare PR-Abteilung,PR@jemincare.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/152261/5300982OTS: Jemincare