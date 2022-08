Phillip Pham und Paul Niebler Warum moderne Unternehmen auf die Cloud setzen sollten (FOTO)

Eschborn (ots) - Phillip Pham und Paul Niebler sind Cloud-Berater und die

Gründer der Pexon Consulting GmbH, einem Unternehmen, das deutsche Firmen bei

der Migration in die Cloud unterstützt. Im Folgenden verraten die IT-Experten,

wieso Unternehmen auf die Cloud setzen sollten.



Die Entwicklungen der letzten zwei Jahre haben mitunter dazu geführt, dass die

Digitalisierung in Deutschland immer weiter vorangetrieben wurde. Der Bedarf an

Modernisierungsmaßnahmen steigt - und nach wie vor sehen sich viele mit den

damit einhergehenden Herausforderungen konfrontiert. Paul Niebler und Phillip

Pham haben den Bedarf erkannt und wissen, mit welchen Schritten sie die

Unternehmen gewinnbringend unterstützen können.