Valour Kryptoprodukte und ETPs nun auch für Kunden der deutschen Großbanken Comdirect und Onvista verfügbar

TORONTO, 19. August 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzierung schließt, gab eine Vereinbarung mit den deutschen Banken Comdirect und Onvista bekannt, die es Bankkunden ermöglichen wird, Valour ETPs in ihre Anlageportfolios zu integrieren. Comdirect- und Onvista-Kunden erhalten Zugang zur gesamten Palette der Krypto-ETPs von Valour.

„Durch die Integration von Valours gebührenarmen bis gebührenfreien ETPs werden Comdirect und Onvista in der Lage sein, ihren Kunden Zugang zu einem sicheren und regulierten Engagement im Krypto-Ökosystem zu bieten", so Marco Infuso, Chief Sales Officer von Valour. „Besonders in Zeiten des ‚Krypto-Winters' stehen die Kosten für die Anleger an erster Stelle. Das Angebot von Zero-Cost-Anlageoptionen in Bitcoin und Ethereum ist ein wesentlicher Vorteil für unsere Investoren und ein weiterer Meilenstein in der Demokratisierung dieser jungen und wachsenden Anlageklasse."

Nach der Ankündigung der Partnerschaft von Valour mit justTRADE am Dienstag unterstreicht diese Vereinbarung mit Comdirect und Onvista den Status des Unternehmens als Krypto-Partner für Broker und Banken, die ihren Kunden regulierte Kryptowährungen anbieten möchten.

„Die jüngste Partnerschaft von Valour mit justTRADE und diese neue Vereinbarung mit Comdirect und Onvista ist die erste von – wie wir glauben – vielen Beziehungen mit großen Broker-Plattformen und Banken", sagte Russell Starr, CEO von Valour. „Unsere jüngsten Neuzugänge haben bereits einen enormen Mehrwert für unser Team geschaffen und werden trotz der Marktbedingungen weiterhin auf hohem Niveau erfolgreich sein."

Valour bietet vollständig abgesicherte Exchange Traded Products (ETPs) für digitale Vermögenswerte an, die an europäischen Börsen, bei Banken und Maklerplattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ) und Enjin ( ENJ ) ETPs, sowie Valours Flaggschiffprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC ) und Ethereum ( ETH ) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.