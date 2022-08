"Die Story im Ersten" über Elon Musk Der "Tech-Titan" (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Kaum ein Unternehmer erregt die Öffentlichkeit so sehr wie

Elon Musk. Dabei polarisiert der Chef von Tesla und SpaceX mit kontroversen

Aussagen, Tweets und öffentlichen Auftritten. Für manche ist er ein Visionär,

der für eine bessere Zukunft kämpft; andere zweifeln an seinen Motiven und

werfen ihm und seinen Unternehmen einschüchternde Methoden vor. Doch wer ist

Elon Musk wirklich? Die Dokumentation "Elon Musk - Tech-Titan" beleuchtet die

Vergangenheit des schillernden Unternehmers und befasst sich mit den zahlreichen

Kontroversen, die sich um den "Tech-Titan" ranken. Der Film ist ab 29. August in

der ARD Mediathek abrufbar und läuft am 31. August 2022 um 23 Uhr in der Story

im Ersten.



Visionär und schillernde Persönlichkeit