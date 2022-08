UBS stuft BARCLAYS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Die britischen Geldhäuser hätten im zweiten Quartal die Markterwartungen beim Vorsteuerergebnis um rund ein Fünftel übertroffen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Aussichten für einen weiteren Anstieg der Nettozinserträge seien gut. Der Experte hob zudem die attraktiven Bewertungen im Sektor hervor und ist der Ansicht, dass die Erwartungen an die Erträge steigen dürften. Sein Favorit unter den international aufgestellten Branchenvertretern ist Standard Chartered./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2022 / 19:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,96 % auf 2,00EUR erreicht.