Einst war Cisco das wertvollste Unternehmen der Welt. Doch seit einem Jahrzehnt stagnieren die Umsätze und die Cisco Aktie hat seit dem Allzeithoch im August 2021 in der Spitze bis zu 55 Prozent verloren. Die Cisco Aktie ist auch in unserem Starterdepot enthalten und immer wieder wurden Zweifel laut, ob Cisco noch einen Platz in dem Depot verdient habe. Zu der Stagnation der letzten Jahre kamen zuletzt neue Probleme hinzu. Fehlende Komponenten durch gestörte Lieferketten, der Umsatzverlust durch den Russland-Ukraine-Konflikt und ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld machen dem Tech-Urgestein das Leben schwer.

