DHEON GmbH nimmt neue Dimensionen an Bad Segeberger Unternehmen wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Bad Segeberg (ots) - Die DHEON GmbH, eine Online-Marketing-Agentur mit Sitz in

Bad Segeberg, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter.

Besonders gefragt sind Kundenberater und Mediengestalter in Vollzeit und

Webdesigner in Voll- oder Teilzeit. Die Stellen bei der DHEON GmbH sind ab

sofort verfügbar, einige davon können komplett im Homeoffice ausgeführt werden.



Geschäftsführer Richard Tinß: "Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist in den

letzten Monaten stark angestiegen. Wir wollen unser Team daher nun schnell

weiter ausbauen. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns

gemeinsam wachsen wollen."