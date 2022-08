Rammstein / Theresienwiese 31.12.2022 - Stellungnahme von Klaus Leutgeb (Veranstalter)

München (ots) - Ich, Klaus Leutgeb, möchte hiermit allen Spekulationen, falschen

Presseaussagen und politisch motivierten Diskussionen ein Ende setzen.



Nachfolgend eine chronologische Darstellung der Ereignisse:





1. Ich hatte die Idee zu Silvester ein Konzert auf der Messe München zuveranstalten. Ein solches Vorhaben beinhaltet immer einen iterativen Prozessaus Klärung der Geländesituation, Vorabstimmung mit den Behörden,Verfügbarkeit der Band und zuletzt vertragliche Fixierung der einzelnenElemente.2. Ich habe die Messe München darüber informiert, welche mir grundsätzlich einpositives Signal zur Prüfung gegeben hat. Die Messe als Veranstaltungsortwar naheliegend, weil aufgrund der anderen 3 Groß-Konzerte bereits einSicherheitskonzept vorliegt, das zur Orientierung dient.3. Ich habe Kontakt mit dem Management der Band Rammstein aufgenommen.4. Ich bekam die Mitteilung über das Management, dass die Band die Idee gutfindet und wir diese weiterverfolgen können. Es gab mit der Band die klareVereinbarung, dass das Konzert erst dann angekündigt werden darf, wenn allenötigen Voraussetzungen erfüllt sind sowie, dass ausschließlich die Banddarüber entscheidet, wann diese Ankündigung stattfinden soll.5. Ich habe von der Messe die Nachricht erhalten, dass das Konzert nach Prüfungaufgrund von betrieblichen Abläufen nicht möglich ist.6. Ich habe die Band darüber informiert, dass das Konzert nicht auf der Messestattfinden kann und im gleichen Atemzug gefragt, ob wir nach alternativenVeranstaltungsorten in München und auch anderswo suchen sollen. Dem wurdezugestimmt, schriftlicher Nachweis liegt vor.7. Ich habe den Wirtschaftsreferenten und Hausherren der Theresienwiese,Clemens Baumgärtner, gefragt, ob dies eine Alternative zur Messe seinkönnte. Dieser erklärte mir, dass die Theresienwiese nur über einenpositiven Beschluss des Stadtrats freigegeben werden könne.8. Ich habe das Management der Band kontaktiert und sie gefragt, ob wir dieTheresienwiese als alternative Option anfragen sollen. Ebenso, ob wiralternativ auch andere Konzertflächen in NRW anfragen können. Dem wurdezugestimmt, schriftlicher Nachweis liegt vor.9. Es wurde ein entsprechender Antrag im Stadtrat gestellt. Da ich immer mitoffenen Karten spiele, wurde dieser auch darüber informiert, dass wiralternativ Gespräche in NRW führen.10. Tage vor der Stadtratssitzung wurden von einer (mir unbekannten) Stellebereits Informationen bzgl. des Vorhabens an die Presse übermittelt.11. Noch am selben Tag habe ich die Band darüber in Kenntnis gesetzt, dassjemand die Presse informiert hat, was weder im Sinne der Band noch in meinemSinne passierte, da es neben der Theresienwiese auch Verhandlungen über dieoptionale Konzertfläche in NRW gab, schriftlicher Nachweis liegt vor.12. Ab diesem Moment hat sich das Unterfangen entgegen unser aller Interessemedial verselbstständigt und weitreichende Spekulationen verursacht. Sohaben sich umgehend Politik, Behörden und Staatsorgane zu dem Vorhabengeäußert. Diese "Für und Wider" sind ja ausreichend in der Presse diskutiertworden. Normalerweise finden solche Prozesse intern und nicht öffentlichstatt!13. Es gab die Stadtratssitzung, in der sich die Mehrheit FÜR das Konzertausgesprochen hat.14. Ab diesem Zeitpunkt entbrannte eine öffentliche Diskussion und das Konzertwurde mehr und mehr zu einem politischen Thema. Weder die Band noch ichwollten jemals Teil einer sich verselbständigenden, politisch motiviertenDebatte werden!15. Es gab auf meine Bitte hin eine Konferenz mit Politik, Behörden undStaatsorganen, um eine reale Einschätzung aller Beteiligten zu erhalten.16. Aufgrund der entbrannten, kontroversen Debatte auf politischer Ebene und denberechtigten sicherheitsrelevanten Einwänden der Behörden, Polizei undRettungsdienste, habe ich mich in Abstimmung mit der Band dazu entschieden,das Projekt für beendet zu erklären, schriftlicher Nachweis liegt vor.17. Rammstein selbst wurde hier zum politischen Spielball und das kann und willich als Veranstalter nicht zulassen.18. Ebenso obliegt es meiner Verantwortung im Interesse des Allgemeinwohlsausschließlich sichere Veranstaltung durchzuführen.Damit sollten alle offenen Fragen beantwortet sein und das Thema kannabgeschlossen werden.Es hat niemand einen Fehler gemacht, sondern es wurde offen und ehrlich versuchtfür MÜNCHEN ein außergewöhnliches Projekt zu realisieren.Mit freundlichen GrüßenKlaus LeutgebPressekontakt:Global Event & Entertainment GmbHJanine Schwarz | Marketingleitungmailto:marketing@leutgebgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/126436/5301107OTS: Global Event & Entertainment GmbH