Frauen brennen für ihren Beruf - trotz schlechterer Arbeitsbedingungen (FOTO)

Eschborn (ots) - Frauen messen Arbeit einen höheren Stellenwert bei als Männer

und suchen häufiger nach beruflicher Erfüllung, obwohl sie dabei mit größeren

Herausforderungen konfrontiert sind. Zu diesem Ergebnis kommt eine Randstad

Studie.



Fast zwei Drittel aller Frauen messen der Arbeit einen hohen Stellenwert bei.

63,7% geben an, dass Arbeit in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt. Unter den

männlichen Kollegen sind es 60,4%. Wie unterschiedlich Wünsche und

Voraussetzungen für Frauen und Männer im Job sind, zeigt das aktuelle Randstad

Arbeitsbarometer (1. Hj. 2022).





Frauen suchen häufiger Erfüllung im Beruf, haben aber weniger Flexibilität alsMänner28,3% der Frauen sagen sogar, dass Arbeit in ihrem Leben sehr wichtig sei. Unterden Männern dagegen sind es nur 20,9%. Insgesamt wünschen sich Frauen mit 90,9%häufiger Erfüllung im Beruf als Männer (84,5%). Welche Faktoren spielen für einerfülltes Berufsleben eine Rolle? Für 87% der befragten Arbeitnehmerinnen istbei der Jobwahl die Work-Life-Balance wichtig (Männer: 83,8%), 82,2% legen Wertauf flexible Arbeitszeiten (Männer: 75,1%).Doch wenn es um die konkreten Arbeitsbedingungen in ihrem aktuellen Job geht,geben wiederum nur 69,9% der Frauen an, derzeit zufrieden mit ihrerWork-Life-Balance zu sein. Unter den Männern sind es fast zehn Prozentpunktemehr (78,4%). 52,5% der Frauen sind zufrieden mit der Flexibilität ihrerArbeitszeiten. Auch hierzu äußern sich mehr Männer positiv: 64,0%. Besondersgroß ist der Unterschied bei der Möglichkeit zur flexiblen Wahl desArbeitsortes, die von 54,6% der Männer aktuell als gut bewertet wird, aber nurvon 35,0% der Frauen."Frauen haben es auf dem Arbeitsmarkt häufig leider noch immer deutlich schwererals Männer. Einerseits engagieren sie sich häufig stärker und messen der Arbeitdaher einen höheren Stellenwert bei. Andererseits übernehmen sie nach wie vorden Großteil der Care-Arbeit und sehen häufiger als Männer in ihrerBerufstätigkeit eine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung", stellt Dr. CarolinHerbst, HR Group Director bei Randstad Deutschland, fest. 58,1% der Frauen gebenan, weiterhin zu arbeiten, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde. Unter denMännern sind es 50,1%.Gender Pay Gap: Warum Frauen das Gehalt so wichtig istAuf das Gehalt aber kommt es Frauen sehr wohl an: 95,6% geben an, dass dasGehalt ein wichtiger oder sogar sehr wichtiger Faktor bei der Jobwahl sei(Männer: 88%). "Der Gender Pay Gap ist in Deutschland noch immer groß,durchschnittlich verdienen Frauen für die gleichen Aufgaben knapp ein Fünftelweniger als ihre männlichen Kollegen", erklärt Dr. Carolin Herbst. "Frauen, die