An der Warschauer Börse fiel der Wig-20 um 1,55 Prozent auf 1673,40 Zähler. Der breiter gefasste Wig rutschte um 1,53 Prozent auf 54 398,69 Punkte ab. Hier setzten sich die Werte vom IT-Unternehmen Asseco Polska mit plus 1,8 Prozent an die Spitze der Kursgewinner, LPP legten um 0,8 Prozent zu. Abschläge von 5,1 Prozent mussten PGE hinnehmen, die Titel des Einzelhändlers Dino Polska rutschen um fast fünf Prozent ab.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag überwiegend mit Kursverlusten geschlossen. Lediglich am Moskauer Handelsplatz ging es nach oben. Die Marktstimmung war auch an den restlichen europäischen Aktienmärkten überwiegend schwach.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer