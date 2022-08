JEFFERIES stuft Zur Rose Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zur Rose von 290 auf 95 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Ankündigung, die operative Gewinnschwelle bereits ein Jahr früher als bisher geplant erreichen zu wollen, habe die Online-Apotheke eine klare Botschaft an den Markt gesandt, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schweizer änderten ihre Strategie und richteten den Fokus nun vollständig auf Effizienzgewinne. Die Kostensenkungen dürften allerdings zulasten des Wachstums gehen, wie der gesenkte Umsatzausblick zeige. Thiel sieht die Aktie langfristig zwar weiter positiv. Seine kurzfristigen Schätzungen seien nun aber deutlich vorsichtiger als bisher, begründete er das neue Kursziel./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 12:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 12:16 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zur Rose Group Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Plus von +2,05 % auf 63,45EUR erreicht.