Kein guter Tag für S&P 500 und Nasdaq: am kleinen Verfallstag beide Indizes mit Rücksetzern - und dafür gibt es einige Gründe! Bereits heute morgen die massiv gestiegenen deutschen Erzeugerpereise - damit wird das Narrativ der "Peak Inflation" stark in Frage gestellt. Die Renditen der Staatsanleihen reagierten mit deutlichen Anstiegen. Der Glaube, dass die Inflation zügig sinken werde, war aber der vermutlich entscheidende Treiber für die Rally bei S&P 500 und Nasdaq in den letzten Tagen und Wochen. Der zweite wichtige Faktor für den Kursrutsch ist der kleine Verfallstag: Market Maker lösen ihre Hedging-Positionen auf, treten also faktisch als Verkäufer auf. Dazu Dollar-Stärke, Abverkauf bei Bitcoin..

