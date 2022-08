Tausende Passagiere warten nach Flug-Chaos auf Entschädigung

Düsseldorf/Köln (ots) - Nach dem Abfertigungschaos an den Flughäfen in NRW undden vielen Flugausfällen in den Sommerferien häufen sich die Beschwerden vonPassagieren, deren Entschädigungen noch gar nicht oder aus ihrer Sicht nichtzufriedenstellend beschieden wurden. Bei der Schlichtungsstelle für denöffentlichen Personenverkehr (SÖP) in Berlin gingen zwischen dem 1. Juli und 15.August bundesweit 3082 Beschwerden ein, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstagausgabe) berichtet. 82 Prozent bezogen sich auf Flugreisen und nur 15Prozent auf die Bahn.Man gehe davon aus, dass diese Zahl in den kommenden Wochen noch deutlichsteigen wird, weil Betroffene sich erst an die Schlichtungsstelle wenden können,wenn sie mit der Fluggesellschaft keine Einigung erzielen konnten oder derAntrag innerhalb von acht Wochen noch nicht bearbeitet wurde, teilte dieSchlichtungsstelle mit. An den Flughäfen in NRW waren in den Sommerferientausende Flüge ausgefallen, Hunderttausende Passagiere waren nach Angaben desNRW-Verkehrsministeriums betroffen.Wegen der vielen Verspätungen und Zugausfälle im Fern- und Regionalverkehrmüssen Bahnreisende, die einen Antrag auf Entschädigung beim Servicecenter fürFahrgastrechte der Bahn in Frankfurt gestellt haben, deutlich länger auf ihrGeld warten. Die Bahn verschickt derzeit Zwischenbescheide, mit denen sie umVerständnis für die Verzögerungen bittet. Grund seien die vielen Baustellen unddie "damit verbundenen Einschränkungen" bei der Betriebsqualität und derPünktlichkeit.Link zum Artikel: www.ksta.de/39884700Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/5301205OTS: Kölner Stadt-Anzeiger