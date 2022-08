Spezial-Immobilien als Kapitalanlage mit hohem Potenzial

Immobilieninvestments sind seit jeher eine solide Vermögensanlage. Was potenzielle Anlegerinnen und Anleger oft nicht im Blick haben, sind Renditeobjekte in Anlageklassen, bei denen aufgrund günstiger demographischer Entwicklungen interessante Renditen prognostiziert werden. Die Alterung der Bevölkerung ist ein wesentliches Merkmal des demographischen Wandels und zeigt sich in Deutschland in einem kontinuierlich steigenden Bevölkerungsanteil älterer Menschen. Im Jahr 1960 war jeder achte Einwohner mindestens 65 Jahre alt. Heute ist es jeder Fünfte, in der Folge könnte es bis 2060 jeder Dritte sein. Auch die Zahl hochaltriger Menschen erhöht sich stetig. Gegenüber 1960 hat sich der Anteil der über 80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung vervierfacht und betrug 2020 sieben Prozent. In vierzig Jahren könnte jede neunte Person in Deutschland 80 Jahre oder älter sein.

Bildquelle: Statistisches Bundesamt / Demographie Portal

Daraus ergibt sich ein immenser Bedarf an altersgerechtem Wohnraum, nicht nur für die nächsten Jahrzehnte. Eine barrierefreie Wohneinheit in einem Senioren-Wohnpark, der langfristig und komplett an einen renommierten Betreiber vermietet ist, offenbart sich somit als gesellschaftlich sinnvolle Anlage-Immobilie mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Für die DI AG aus dem niedersächsischen Hannover ist daher die Projektierung von Spezialimmobilien in den Segmenten Pflege und Betreutes Wohnen schon fast so etwas wie ein Kerngeschäft geworden. Und für weitsichtige Investoren eine hervorragende Chance auf eine inflationsgeschützte Kapitalanlage zur Vermögenssicherung und Altersvorsorge. Ein weiterer Vorteil für Investierte ist im Fall des Eigenbedarfs ein so genanntes Bevorzugtes Belegungsrecht PLUS als exklusive Sonderleistung der DI AG.

Ein Immobilien-Investment nimmt Form an

Projekte dieser Größenordnung werden stets nach demselben erprobten Verfahren initiiert und umgesetzt. Den Anfang markiert die Suche und Auswahl eines geeigneten Baugrundstücks auf Basis profunder Standort-Analysen, insbesondere in Bezug auf Bevölkerungsentwicklung und Infrastruktur. Überzeugen die Zahlen und Faktoren, sind Sondierungs-Gespräche mit in Frage kommenden Betreibergesellschaften wie z. B. Convivo Parks oder Servicehaus Sonnenhalde zu führen. Geht es an die Umsetzung, sind entsprechende Architektur- und Ingenieursleistungen einzuholen, die zu einem Großteil auf den Anforderungen des späteren Betreibers basieren. Die Errichtung des Wohnkomplexes übernimmt ein Generalunternehmer mit der notwendigen Expertise, Erfahrung und Zuverlässigkeit. Die DI AG verfügt über hervorragende Branchenkontakte und ist insofern bestens vernetzt.

Digital und analog – Immobilienvermittlung mit System

Die DI AG ist inzwischen der größte und erfolgreichste Online-Marktplatz für Anlage-Immobilien verschiedenster Assetklassen in Deutschland. Dass sich das zweistufige System mit einer digitalen Plattform zur Akquise potenzieller Kaufinteressenten in Kombination mit einem hochqualifizierten Vertriebsteam bewährt, hat sich in über 22 Jahren Marktpräsenz mehr als bestätigt.

Auch erweist sich das Vermittlergeschäft mit rund 7.000 angeschlossen, kompetenten Immobilienmaklern als äußerst effizient. Mit strategischen Allianzen nutzt die DI AG Synergien für die stetige Fortschreibung ihrer Erfolgsgeschichte. So zählen seit einigen Monaten die Omega AG, ein Münchner Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, und die holländische Ten Brinke Gruppe, mit den Schwerpunkten Projektentwicklung, Bau und Asset Management, zu den geschätzten Businesspartnern.

Immobilien aus Leidenschaft – Nachhaltigkeit aus Überzeugung

Außer der Leidenschaft für die Realisierung gesellschaftlich relevanter und wertschöpfender Immobilien-Projekte, hegt die DEUTSCHLAND.Immobilien AG eine Vision: Allen Menschen Zugang zu Anlage-Immobilien zu ermöglichen. Bei steigenden Finanzierungskosten, eine immer größer werdende Herausforderung. Bisherige Modelle müssen auf den Prüfstand, um auch künftig attraktive Nettorenditen gewährleisten zu können.

Mehr und mehr Aufmerksamkeit widmet die DI AG dem Themenfeld Nachhaltigkeit, unter der Maßgabe einer im Unternehmen verankerten CSR (Corporate Social Responsibility). So sollen auch Nachhaltigkeitsberichte für den Erfolg vorgenommener Maßnahmen erstellt werden, die der DI AG als Kompass zu den weiterführenden Aufgaben bei diesem Unternehmensziel dienen. Nach dem Grundsatz: „Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht“.