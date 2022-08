Akome, Tochter von Core One Labs, erreicht einen weiteren Meilenstein bei der Entwicklung seiner psychedelischen Arzneimittelformulierungen und gibt positive Ergebnisse aus Neuro-Pharmakokinetik-Studien bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada - 19. August 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. („Akome“) durch seine formalisierte Forschungsvereinbarung mit der Fundación Medina in Granada, Spanien („Fundación Medina“), sehr ermutigende Ergebnisse aus derzeit laufenden pharmakokinetischen Studien erhalten hat. Die Studienergebnisse stellen einen weiteren wichtigen Meilenstein in der präklinischen Entwicklung seiner bioaktiven Wirkstoffe auf psychedelischer Basis dar, die gegen schwere depressive Störungen („Depressionen“), Schlaganfall, Morbus Parkinson („PD“) und die Alzheimer-Krankheit („AD“) gerichtet sind und eine weitere Entwicklung der Formulierungen in der Entwicklungspipeline rechtfertigen.