Antrag auf Arzneimittelzulassung für Elacestrant der Menarini-Gruppe zur Behandlung von ER+/HER2-fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zur Prüfung angenommen

Florenz, Italien und New York (ots/PRNewswire) -



- Elacestrant wäre im Falle seiner Zulassung der erste orale selektive

Östrogenrezeptor-Degrader (SERD), der für Patienten mit fortgeschrittenem oder

metastasiertem ER+/HER2- Brustkrebs in der Zweit- (2L) und Drittlinie (3L) in

der Europäischen Union verfügbar wäre.

- Der Antrag wird durch die Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie

EMERALD unterstützt, die einen statistisch signifikanten Unterschied in der

Wirksamkeit von Elacestrant gegenüber den derzeitigen Standardmedikamenten

(SOC) sowohl für die gesamte Studienpopulation als auch für Patienten zeigen,

deren Tumoren eine ESR1 Mutation aufweisen



Die Menarini Group ("Menarini"), ein italienisches Pharma- und

Diagnostikunternehmen in Privatbesitz, und Stemline Therapeutics ("Stemline"),

eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, gaben heute

bekannt, dass die EMA den Zulassungsantrag (MAA) des Unternehmens für

Elacestrant, einen selektiven Östrogenrezeptor-Degrader (SERD), für Patienten

mit fortgeschrittenem oder metastasiertem ER+/HER2- Brustkrebs angenommen hat.

Die Validierung des Antrags bestätigt, dass die Einreichung abgeschlossen ist

und jetzt das zentralisierte Überprüfungsverfahren der EMA beginnt.