Raffinerie in Leuna verarbeitet nur noch zur Hälfte russisches Öl

Wirtschaft/Energie (ots) - Halle - Die Total-Energies-Raffinerie in Leuna hatden Bezug von russischem Öl deutlich reduziert. "Wir haben schon im April mitder Umstellung begonnen und stehen heute bei etwa 50 Prozent nichtrussischemÖl", sagte Raffinerie-Chef Thomas Behrends der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Samstag-Ausgabe). Das Öl komme teils aus der Nordseeund auch aus dem Persischen Golf über den Danziger Hafen. Ziel sei es, bisJahresende komplett ohne russische Rohöle auszukommen. Die Raffinerie versorgt1300 Tankstellen aller Marken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mitKraftstoff.