Wirtschaft Niedersachsen will per Bundesrat Vorkasse bei Flugreisen abschaffen

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Das von SPD und CDU regierte Bundesland Niedersachsen will mit einer Initiative im Bundesrat das Vorkasse-Prinzip für Flugreisen abschaffen. "Künftig müsste dann das Ticket erst beim Check-in bezahlt werden. Damit wollen wir den Verbraucherschutz für die Reisenden deutlich verbessern", sagte Landesverkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).



Die Initiative will die Landesregierung am Dienstag im Kabinett beschließen und in der nächsten Bundesratssitzung am 16. September auf die Tagesordnung der Länderkammer setzen. Hintergrund sind die chaotischen Zustände an mehreren deutschen Flughäfen zu Beginn der Feriensaison im Juni.