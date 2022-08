Wirtschaft Ex-Innenminister Baum fordert Maßnahmen gegen Kubicki

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) hat seine Partei aufgefordert, den stellvertretenden Parteivorsitzenden Wolfgang Kubicki in die Schranken zu weisen. Anlass ist Kubickis Forderung, die Ostseepipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen.



"Ich halte die Äußerungen für verantwortungslos", sagte Baum dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). "Herr Kubicki fällt der deutschen Politik in den Rücken und strapaziert das Vertrauen zu unseren westlichen Freunden. Die Partei sollte sich seine ständigen Alleingänge nicht mehr bieten lassen."