LUBMIN (dpa-AFX) - Für das Unternehmen Deutsche Regas und dessen Plan als erstes in Deutschland Flüssigerdgas (LNG) anzulanden wird die Zeit knapp. Weniger als dreieinhalb Monate vor dem geplanten Start der Anlage im vorpommerschen Lubmin läuft ein notwendiges Genehmigungsverfahren nach Aussage des Landesumweltministeriums noch nicht. Stephan Knabe von Regas sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Der Zeitplan ist herausfordernd." Man versuche dennoch, den 1. Dezember einzuhalten. Er verwies auf den Winter, wenn mehr Gas gebraucht wird.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine setzt Deutschland auf LNG-Terminals, um unabhängiger von russischem Pipeline-Gas zu werden. So sollen in Wilhelmshaven und Brunsbüttel zum Jahreswechsel schwimmende Terminals in Betrieb gehen. Teilweise ist auch von Dezember die Rede, allerdings eher der zweiten Monatshälfte.