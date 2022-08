Sparkassen-Präsident Mehrheit kann bald nicht mehr sparen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Großteil der Bundesbürger gerät wegen der hohen Inflation zunehmend an seine finanziellen Grenzen. "Wir rechnen damit, dass wegen der deutlichen Preissteigerung perspektivisch bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte - oder mehr - monatlich für die reine Lebenshaltung werden einsetzen müssen", sagte Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis der "Welt am Sonntag".



"Dieser Teil der Bevölkerung ist dann schlicht nicht mehr sparfähig." Bei 40 Millionen Haushalten bundesweit wären davon also 24 Millionen Haushalte betroffen. Vor einem Jahr waren laut Sparkassen-Vermögensbarometer lediglich 15 Prozent nicht in der Lage, Geld zurückzulegen.