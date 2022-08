Wirtschaft Haseloff sieht erreichte Erfolge beim Aufbau Ost gefährdet

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) warnt vor den Folgen der Energiekrise für den Aufbau Ost. "Ich habe jetzt seit drei Jahrzehnten am Aufbau des Landes mitgewirkt und kann mich an keine Lage erinnern, die auch nur annähernd so ernst gewesen ist", sagte er der "Welt" (Montagsausgabe).



"Man muss deutlich sagen: In dieser Krise stehen die Erfolge, die wir beim Aufbau Ost mühsam erarbeitet haben, auf dem Spiel." In seinem Bundesland hätten bereits mehrere Betriebe die Produktion deutlich gedrosselt oder ganz heruntergefahren. Das Problem sei nicht in erster Linie, "dass wir Gas zur Energieversorgung brauchen".