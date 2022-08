DORTMUND (dpa-AFX) - Ein Unwetterschaden in einem Stellwerk hat am Samstag den kompletten Zugverkehr im Dortmunder Hauptbahnhof lahmgelegt. Tausende Reisende mussten umplanen oder Verspätungen in Kauf nehmen. Erst am Abend konnte die Störung behoben werden. "Seit Betriebsbeginn am Sonntagmorgen läuft alles wieder planmäßig", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn AG.

Ein Starkregen hatte nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Samstag zahlreiche Straßen im Dortmunder Stadtgebiet überflutet. In dem Stellwerk im Hauptbahnhof gab es einen Wassereinbruch, so dass es seit etwa 3.30 Uhr nicht mehr funktionierte. Techniker arbeiteten den ganzen Tag lang an der Entstörung.