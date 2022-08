Der S&P500 hat in der ver­gan­ge­nen Han­dels­wo­che die 4.200 Punk­te nach­hal­tig nach oben Durch­sto­ßen und rück­te so­gar über 4.300 Punk­te im ers­ten An­lauf vor. Hier­mit ist chart­tech­nisch der Weg frei bis min­des­tens zu den bis­he­ri­gen Höchst­stän­den, was für Eu­ropa und die USA rund 20% bis 25% Kurs­po­ten­tial ent­spricht.

2) Ukrai­ni­sches Ge­trei­de wird wie­der ver­schifft und senkt den Wei­zen­preis wei­ter.



3) Rus­si­sches Gas und Öl strömt wie­der durch die Ukra­ine nach Eu­ro­pa, nach­dem der un­ga­ri­sche MOL-Kon­zern die Lei­tungs­ge­büh­ren für Russ­land „vor­aus­ge­legt“ hat.

4) Seit letz­tem Mon­tag wird in der Öl­raf­fi­ne­rie in Schwedt bei Berlin rus­si­sches und US-Öl „ge­mischt“, um es hier­nach in Eu­ro­pa zu ver­mark­ten.

5) Spa­ni­en und Por­tu­gal wer­den in­nert der nächs­ten 12 Mo­na­te eine be­reits in der Pla­nung/­Bau be­find­li­che Gas­pipe­line nach Deutsch­land schnel­ler fer­tig­stel­len, um die En­er­gie­ver­sor­gung Deutsch­lands zu un­ter­stüt­zen.

6) Chi­na hat Tai­wan den lei­sen Krieg er­klärt, in­dem es a) kei­nen Quarz­sand mehr lie­fert, b) auf­grund der chi­ne­si­schen See­blo­cka­de kein aus­län­di­scher Quarz­sand Tai­wan mehr er­rei­chen kann und c) auf 50% al­ler Gü­ter aus Tai­wan nach Chi­na ein Im­port­stopp ver­hängt wurde. Hier­mit wird Tai­wan lei­se aus­tro­cknen – oh­ne dass es einer gro­ßen Mi­li­tä­ri­schen Ak­ti­on wie Russ­lands in der Ukra­ine be­darf…

7) USA und Eu­ro­pa ha­ben um­fas­sende staat­lich ko­or­di­nier­te Pro­jek­te ge­star­tet um in 2024-25 ei­ge­ne Chip­fa­bri­ken zu be­trei­ben um be­tref­fend Chips hier­mit un­ab­hän­gig von Tai­wan und da­mit Chi­na zu wer­den.

Die Ak­tien­märk­te rund um den Glo­bus rück­ten ent­spre­chend suk­zes­si­ve vor, wo­bei Eu­ro­pa im­mer noch Under­per­for­mer war/ist, da die Re­gi­on dem Kri­sen­herd Ukrai­ne geo­gra­phisch am nächs­ten ist und so­mit von der Öl- und Gas­knapp­heit am un­mit­tel­bar­sten be­trof­fen ist.

An­lei­he­ren­di­ten (und auch Bau­fi­nan­zie­rung­szin­sen) ha­ben wie­der den Rück­wärts­gang ein­ge­legt und no­tier­ten bei stei­gen­den Bonds­kur­sen ent­spre­chend nie­dri­ger.

Gold no­tier­te von sei­nem Tief bei 1.680 bis auf 1.800 US-$/Unze im Gleich­schritt mit Ak­tien eben­falls fes­ter. Spie­gel­bild­lich zum Früh­jahr fließt wie­der Cash in na­he­zu alle As­set­klas­sen. Ein­her­ge­hend mit stei­gen­den Kur­sen no­tier­te der US-$ von sei­nem Tief bei 0,9950 bis auf 1,0350 US-$/€ wie­der et­was schwä­cher.

Outlook

So bullish wie sel­ten. Ein­her­ge­hend mit rück­läu­fi­ger In­fla­tion und (vor­der­grün­dig) nach­las­sen­den po­li­ti­schen Span­nun­gen wer­den die Ak­tien­märk­te ihre al­ten Höchst­stän­de an­lau­fen. Wir ge­hen – un­ver­än­dert – von deut­lich hö­he­ren Ak­tien­kur­sen zum Jah­res­en­de 2022 als im 4Q2021 aus. Wir hal­ten auch da­rüber hin­aus ge­hen­de Kurs­stei­ger­un­gen für sehr wahr­schein­lich, da wir die Kur­se aus 1Q2020 (Co­ro­na) als Be­ginn einer fünf-tei­li­gen El­liott-Wave in­ter­pre­tie­ren und ent­spre­chend der Rück­set­zer im 1H2022 (Russ­land-Chi­na) die jetzt ab­ge­schlos­sene Wel­le 2 dar­stellt. Ent­spre­chend be­fin­den wir uns nun in Wel­le 3, die über die Höchst­kur­se der Wel­le 1 deut­lich hi­naus­ge­hen wird. Ins­be­son­dere se­hen wir Chan­cen in Was­ser- und Was­ser­stoff-Ak­tien.

Im Ein­klang hier­mit wer­den auch Bonds und Gold fes­ter no­tie­ren – ver­bun­den mit kei­nen wei­te­ren (re­spek­ti­ve nur noch mi­ni­ma­len) Zins­er­hö­hun­gen sei­tens der Zen­tral­ban­ken. Die­se wer­den ih­re Zins­po­li­tik mo­dera­ter aus­rich­ten kön­nen und müs­sen, um die Kon­junk­tur zu un­ter­stüt­zen.

Aller­dings se­hen wir Gold – im Ge­gen­satz zu den Ak­tie­nmärk­ten – spä­tes­tens bei sei­nem all-time-high bei 2.060 US-$/­Unze li­mi­tiert, da trotz gro­ßer In­fla­tions­sor­gen und dem his­to­ri­schen Kriegs­aus­bruch in 1H2022 dem Edel­me­tall die Kraft für neue Höchst­stän­de fehl­te… Der US-$ bleibt der Safe Ha­ven und wird durch­aus in Rich­tung sei­nes all time highs ge­gen den Eu­ro bei 0,84 US-$/€ sich be­we­gen. Wir ha­ben un­se­re US-$-Po­si­ti­onen ent­spre­chend nicht ab­ge­si­chert, auch wenn wir hier eine kurz­fris­ti­ge Ent­span­nung ge­se­hen ha­ben.