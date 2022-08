Regionale Markenidentität der Hinggan Liga offiziell veröffentlicht

BEIJING, 22. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Die regionale Markenidentität der Hinggan-Liga wurde auf der Pressekonferenz, die vom Komitee der KPCh für die Hinggan-Liga, der Zivilverwaltung der Hinggan-Liga und der Communication University of China am 15. August 2022 in Beijing gemeinsam veranstaltet wurde, offiziell vorgestellt.

Auf der Pressekonferenz wurden die regionale Markenidentität und das Hauptlogo der Hinggan-Liga (Hinggan-Liga in den Hinggan-Bergen), das regionale öffentliche Logo für Landwirtschafts- und Weideprodukte (Das Leben in der Hinggan-Liga genießen, natürlich und fruchtbar), der regionale öffentliche Slogan (Sichere Produkte aus der Hinggan-Liga) und der Slogan für Kulturtourismusprodukte (Die Berge, die Flüsse und die Hinggan-Liga umarmen) veröffentlicht, so die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Komitees der KPCh für die Hinggan-Liga.